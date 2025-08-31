Інтерфакс-Україна
Події
12:15 31.08.2025

Глава комітету Ради Гетманцев анонсував запуск урядом програми страхування військових ризиків

1 хв читати
Уряд України запустить дієву програму страхування, одна з двох частин якою включатиме відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок Експортно-кредитного агентства (ЕКА) через подання відповідної заявки, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Другою частиною цієї програми стане система страхування військових ризиків на інших територіях через бюджетну компенсацію частини страхової премії, аби зробити інструмент доступним для бізнесу та громадян, написав він у телеграм у неділю.

"Для цього треба прийняти невеличкі поправки до статусу ЕКА в закон та рішення на рівні КМ (Кабінету міністрів) про бюджетну програму. Видатки помірні", – додав Гетманцев.

Голова комітету зазначив, що "це був непростий шлях" та подякував Кабінету міністрів та Національному банку за конструктив.

Як повідомлялося, раніше цього року уряд подав в Раду законопроєкт щодо військового страхування, але його розкритикували під час слухань в комітеті через вимогу обов’язкового страхування таких ризиків. Після зміни уряду проєкт був відкликаний і тепер, з великою ймовірністю, буде доопрацьований перед повторним внесенням до парламенту.

Теги: #ека #гетманцев #страхування_воєнних_ризиків

