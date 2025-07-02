Новий безкоштовний курс для експортерів доступний на платформі "Дія.Бізнес" - ЕКА

На платформі "Дія.Бізнес" стартував безкоштовний онлайн-курс "Export Upgrade: формула розвитку", створений ГО Unite Ukraine у співпраці з Офісом з розвитку підприємництва та експорту і Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Як повідомляється на сайті Експортно-кредитного агентства (ЕКА), його фахівці розробили та записали модуль 7-го курсу – "Безпечний експорт: перевірка партнерів, страхування та підтримка ЕКА", де пояснюють, як зменшити ризики при експорті, убезпечити себе від неплатежів і отримати фінансову підтримку.

Загалом курс складається з 11 навчальних модулів: продуктовий менеджмент, сертифікації та стандарти, маркетинг для міжнародних ринків, цифровий маркетинг та аналітика, юридичні аспекти й ризики, безпечний експорт, фінанси, логістика, переговори та автоматизація

Уроки тривають 2–17 хвилин, доступ безстроковий. Фінальне тестування – після проходження всіх модулів, після якого можливе створення власного експортного плану до обраного ринку.