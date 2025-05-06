Інтерфакс-Україна
Події
17:17 06.05.2025

Сервіси ЕКА повністю інтегровано на портал "Дія.Бізнес"

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Експортно-кредитне агентство (ЕКА) повністю інтегрувало сервіси на портал ""Дія.Бізнес", що дає можливість українським експортерам та тим, хто планує розпочати продаж своїх товарів за кордон, оформити на ньому страхування зовнішньоекономічних контрактів, експортних кредитів або інвестицій тощо.

Як повідомляється на сайті ЕКА, сервіси також дають змогу швидко перевірити доступність підтримки за кодом УКТ ЗЕД, ознайомитися з усіма продуктами агентства, подати заявку онлайн, відстежувати статус поданої заявки у "кабінеті підприємця".

Згідно з інформацією, раніше окремі послуги ЕКА вже були доступні через портал, але тепер усі сервіси зібрано в єдиному розділі. Це значно спрощує та пришвидшує подання заявки, оформлення документів і проходження всіх процедур.

"Сучасна держава має не лише встановлювати правила гри, а й бути партнером, на якого бізнес може розраховувати - у розвитку, масштабуванні та виході на глобальні ринки. Інтеграція сервісів ЕКА на порталі "Дія.Бізнес" - це логічне продовження нашого системного бачення: створення цілісної екосистеми можливостей для українських підприємців", зазначила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, слова якої наводяться на сайті.

Теги: #ека #портал_діябізнес

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