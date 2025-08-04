Інтерфакс-Україна
Події
18:47 04.08.2025

Страховики обговорили ризики, ШІ та воєнне страхування на конференції АСБ

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Український страховий ринок потребує оновлення регуляторної логіки, цифровізації та системного підходу до страхування воєнних ризиків, про це йшлося під час щорічної конференції асоціації "Страховий бізнес" (АСБ), яка відбулася 1 серпня 2025 року.

Згідно з повідомленням повідомляється в інформації страхового об'єднання. у заході взяли участь понад 60 представників страхових компаній з АСБ та Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), спеціалістів з корпоративного управління, ризик-менеджменту, ІТ-бізнесу та інших.

Генеральний директор АСБ Вячеслав Черняховський (АСБ) та президент ЛСОУ Віктор Берлін окреслили ключові проблеми ринку, відзначили конструктивний діалог із регулятором та наголосили на важливості спільної участі в розробці нормативних документів і просуванні українського страхування з врахуванням міжнародного досвіду та практики.

Конференція була поділена на три сесії: аналітичну, інтелектуальну та технологічну.

У стратегічному блоці Черняховський наголосив на зменшенні кількості договорів страхування, скороченні кількості гравців, невисокій прибутковості сектору та зростанні навантаження через регуляторні вимоги. Окрему увагу під час обговорення було приділено необхідності створення системи добровільного страхування та перестрахування воєнних ризиків із державною участю.

Своєю чергою голова правління СК "ІНГО" Андрій Семченко представив перший досвід впровадження страхування воєнних ризиків. За його словами, складність викликає не лише формування тарифів, а й обмеженість перестрахування. Було запропоновано механізм часткового субсидування для бізнесу.

У технологічній сесії засновник компанії ProfITsoft Олександр Петриченко представив концепцію страхової компанії як відкритої ІТ-екосистеми, директор компанії "Екстендед Солюшнс" Дмитро Погребнюк окреслив вимоги НБУ до кібербезпеки та етапи їх впровадження, а керівниця відділу маркетингу Liga Zakon Альона Васильєва презентувала впровадження ШІ-агентів у систему нормативного моніторингу.

Підсумовуючи конференцію, Черняховський зазначив, що ринок потребує гнучких технологічних рішень, модернізації регулювання та посилення впливу самих учасників ринку на формування державної політики в галузі страхування.

Теги: #страхування_воєнних_ризиків #асб #страховий_ринок #конференція

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