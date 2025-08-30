Інтерфакс-Україна
Події
06:08 30.08.2025

У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки РФ загинула людина, врятовано шістьох

1 хв читати

Вночі російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще шістьох врятували рятувальники, кількість постраждалих уточнюється.

"Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди", — повідомили в пресслужбі ДСНС України.

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та піротехніки. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби міста.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/48722

Теги: #запоріжжя #загиблі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:40 30.08.2025
Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

05:37 30.08.2025
Масована атака на Запоріжжя: пошкоджено приватні будинки ворог завдав щонайменше 12 ударів по місту

Масована атака на Запоріжжя: пошкоджено приватні будинки ворог завдав щонайменше 12 ударів по місту

04:45 30.08.2025
Федоров: Троє людей поранені внаслідок атаки на Запоріжжя

Федоров: Троє людей поранені внаслідок атаки на Запоріжжя

04:25 30.08.2025
У Запоріжжі зруйновано приватний будинок внаслідок масованої атаки

У Запоріжжі зруйновано приватний будинок внаслідок масованої атаки

03:41 30.08.2025
Внаслідок удару БпЛА по Запоріжжю пошкоджено приватні будинки, зайнялася пожежа – Федоров

Внаслідок удару БпЛА по Запоріжжю пошкоджено приватні будинки, зайнялася пожежа – Федоров

22:33 29.08.2025
В Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю та виникла пожежа - ОВА

В Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю та виникла пожежа - ОВА

17:17 28.08.2025
Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

14:22 28.08.2025
Очільник КМВА: Вже 16 загиблих, маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах столиці

Очільник КМВА: Вже 16 загиблих, маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах столиці

12:15 28.08.2025
СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

06:39 28.08.2025
У Києві відомо про чотирьох загиблих, серед них 2 дітей, залучено авіацію для гасіння пожеж - Клименко

У Києві відомо про чотирьох загиблих, серед них 2 дітей, залучено авіацію для гасіння пожеж - Клименко

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

ОСТАННЄ

Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків

Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

30 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

На Київщині через ворожий обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки поїздів

Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

У Дніпрі та Павлограді зафіксовані влучання під час масованої атаки – ОВА

Окупанти втратили 114 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА