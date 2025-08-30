У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки РФ загинула людина, врятовано шістьох

Вночі російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще шістьох врятували рятувальники, кількість постраждалих уточнюється.

"Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди", — повідомили в пресслужбі ДСНС України.

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та піротехніки. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби міста.

