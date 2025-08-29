Інтерфакс-Україна
Події
16:21 29.08.2025

Українська делегація розпочала візит до США

1 хв читати
Українська делегація розпочала візит до США

У п'ятницю, 29 серпня, українська делегація розпочала свій міжнародний візит до США, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні розпочала міжнародний візит до США. Разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком запалили свічку памʼяті за жертвами російського удару по столиці", - написала Свириденко у телеграм-каналі.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Єрмак повідомив, що делегація почала свій візит до США зі служби в Українській греко-католицькій церкві Святого Юра.

"Сьогодні, у День жалоби, разом із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко розпочали міжнародний візит до США зі служби в Українській греко-католицькій церкві Святого Юра та вшанування пам’яті загиблих унаслідок російської атаки", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в США обговорить прискорення програми PURL та дипломатичний трек, зокрема, координацію підготовки зустрічей на рівні лідерів та гарантії безпеки.

Теги: #делегація_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 17.04.2025
В Міноборони поінформували делегацію представників конгресменів США про безпекову ситуацію та можливості співпраці в ОПК

В Міноборони поінформували делегацію представників конгресменів США про безпекову ситуацію та можливості співпраці в ОПК

13:14 01.11.2024
Міноборони України та делегація США обговорили залучення американських інвестицій в український ОПК

Міноборони України та делегація США обговорили залучення американських інвестицій в український ОПК

10:03 12.05.2015
Україну відвідає делегація армії США на чолі з командувачем Сухопутних військ США у Європі – Міноборони

Україну відвідає делегація армії США на чолі з командувачем Сухопутних військ США у Європі – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Посол України провів консультації із МВС Польщі щодо умов подальшого перебування українських біженців

Депутати пропонують 100% державне покриття витрат на лікування та реабілітацію військових

Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

У Краматорську через атаку росіян загинув чоловік, зазнала поранень 13-річна дівчинка

Студент не може відмовитися від базової військової підготовки з релігійних міркувань, лише від окремих модулів

Зеленський в День пам'яті захисників вручив родинам загиблих Героїв сертифікати на квартири

Представники УЧХ взяли участь у конференції в Сінгапурі

Міносвіти працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечуватимуть міжгалузеві зв'язки

Каллас виступила із заявою: Ми солідарні з українцями і рішуче засуджуємо РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА