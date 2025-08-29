Українська делегація розпочала візит до США

У п'ятницю, 29 серпня, українська делегація розпочала свій міжнародний візит до США, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні розпочала міжнародний візит до США. Разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком запалили свічку памʼяті за жертвами російського удару по столиці", - написала Свириденко у телеграм-каналі.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Єрмак повідомив, що делегація почала свій візит до США зі служби в Українській греко-католицькій церкві Святого Юра.

"Сьогодні, у День жалоби, разом із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко розпочали міжнародний візит до США зі служби в Українській греко-католицькій церкві Святого Юра та вшанування пам’яті загиблих унаслідок російської атаки", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в США обговорить прискорення програми PURL та дипломатичний трек, зокрема, координацію підготовки зустрічей на рівні лідерів та гарантії безпеки.