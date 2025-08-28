Інтерфакс-Україна
Події
18:09 28.08.2025

Келлог засудив атаку РФ по Україні: Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США

1 хв читати
Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог засудив масовану атаку РФ по Києву, зазначивши, що російськими цілями були не солдати та зброя, а житлові райони та цивільні люди.

"Вчора ввечері Росія здійснила другий за масштабами повітряний напад за час війни, задіявши 600 дронів і 31 ракету. Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва — цивільні потяги, офіси місій ЄС і Великої Британії та невинні цивільні особи. Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США Дональд Трамп", - написав Келлог у соцмережі Х.

Теги: #атака_рф #келлог

