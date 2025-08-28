Інтерфакс-Україна
Події
16:10 28.08.2025

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

1 хв читати
Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом нічну атаку РФ по Києву, внаслідок якої постраждала будівля представництва ЄС, та наголосила, що "Путін повинен сісти за стіл переговорів", і на необхідності для України гарантій безпеки, які перетворять країну на "сталевого дикобраза".

"Щойно розмовляла з президентом Зеленським, а потім з президентом Дональдом Трампом після масштабного удару по Києву, що також зачепив наші офіси в ЄС. Путін повинен сісти за стіл переговорів. Ми маємо забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вона також наголосила, що "Європа повністю виконає свою роль".

"Наприклад, наш оборонний інструмент SAFE буде важливим для зміцнення хоробрих українських збройних сил", - додала Ляєн.

Теги: #ляєн #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 27.08.2025
Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

19:32 26.08.2025
Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

10:36 26.08.2025
Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

19:11 25.08.2025
Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

14:18 25.08.2025
Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

16:04 24.08.2025
Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

15:49 23.08.2025
Драгоне: питання гарантій безпеки й контингентів союзних країн на території України все ще перебуває "в зародковому стані"

Драгоне: питання гарантій безпеки й контингентів союзних країн на території України все ще перебуває "в зародковому стані"

16:25 22.08.2025
Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

15:14 22.08.2025
Рютте: Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів

Рютте: Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів

21:24 21.08.2025
Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

Деблокували тіло 18-го загиблого у Києві

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

Вже 17 загиблих у Києві

ОСТАННЄ

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні та закликав до припинення вогню

Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

Голова Держводагентства: Дунай має потенціал забезпечити водою південь України

Російському бізнесмену повідомлено про підозру за постачання електроенергії окупаційним адміністраціям

Через розгерметизацію магістрального газопроводу на Харківщині без газу залишилося понад 50 тис. абонентів

"Мадяр" Бровді відреагував на заяву Угорщини щодо заборони в'їзду до цієї країни та до Шенгенської зони

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Петиція до Кабміну про обмеження друку і розповсюдження російськомовної книги набрала 25 тис. голосів

Київський фунікулер тимчасово зупинено через поліцейські заходи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА