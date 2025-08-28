Офіс "Української правди" в Києві постраждав через російський обстріл

Офіс видання "Українська правда" (УП) в Києві постраждав у результаті російського обстрілу.

"В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс "Української правди". Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс нашого видання", - йдеться в повідомленні УП.

Зазначається, що наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі.

"Постраждалих немає. Редакція "Української правди" продовжує працювати в штатному режимі", - додали у видані.