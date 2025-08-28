Інтерфакс-Україна
Події
10:42 28.08.2025

Офіс "Української правди" в Києві постраждав через російський обстріл

1 хв читати

Офіс видання "Українська правда" (УП) в Києві постраждав у результаті російського обстрілу.

"В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс "Української правди". Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс нашого видання", - йдеться в повідомленні УП.

Зазначається, що наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі.

"Постраждалих немає. Редакція "Української правди" продовжує працювати в штатному режимі", - додали у видані.

Теги: #пошкодження #обстріл #українська_правда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 28.08.2025
Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

09:03 28.08.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 постраждалих за добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 постраждалих за добу

07:09 28.08.2025
Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

18:53 27.08.2025
Росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждали 2 людини – ОВА

Росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждали 2 людини – ОВА

17:40 27.08.2025
Через ворожий артобстріл у Херсоні загинула жінка

Через ворожий артобстріл у Херсоні загинула жінка

10:09 27.08.2025
На Донеччині 83% від обласного фонду закладів освіти зазнало пошкоджень через війну

На Донеччині 83% від обласного фонду закладів освіти зазнало пошкоджень через війну

13:39 26.08.2025
Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

14:41 25.08.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

18:29 23.08.2025
У Херсоні через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець - ОВА

У Херсоні через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець - ОВА

14:49 23.08.2025
На Харківщині під час ворожого обстрілу поранено дільничного поліцейського

На Харківщині під час ворожого обстрілу поранено дільничного поліцейського

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

ОСТАННЄ

Угорщина заборонила в'їзд командиру військової частини, що ударила по нафтопроводу "Дружба" – Сійярто

Атака РФ на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль - Каллас

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

Радник Зеленського: Росія навмисно задає удари точною зброєю по житловим будинкам

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

Матернова: Обстріли – це справжня відповідь Москви на мирні зусилля

ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА