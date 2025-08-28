Рух транспорту в Києві обмежено на декількох центральних вулицях

У столиці тимчасово обмежено рух транспорту на кількох центральних вулицях, водіїв просять враховувати ці обмеження під час планування маршруту.

Рух обмежено на: Харківському шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука); вулиці Бориспільській (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською); вулиці Жилянській (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича); вулиці Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — написав у телеграм першого заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.