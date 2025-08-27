Інтерфакс-Україна
11:18 27.08.2025

РФ атакувала електроенергетичні та газотранспортні об’єкти в шести областях – Міненерго

Росіяни в ніч на 27 серпня атакували безпілотниками об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України – Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, повідомило Міністерство енергетики.

"В ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі", – йдеться в повідомленні Міненерго в Телеграм у середу.

Згідно з ним, зараз триває оцінка завданої шкоди, а на місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

Міністерство уточнило, що приблизно о першій ночі ударом БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

Крім того, зокрема на Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Міненерго зазначило, що енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики рф з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", – заявило міністерство.

Як повідомлялося, учора РФ вдарила по шахті та збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, внаслідок чого загинув водій автобази шахти Сергій Муштей. Ще майже 150 гірників довелося піднімати на поверхню в аварійному режимі через знеструмлення шахти внаслідок атаки.

