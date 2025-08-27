СБУ затримала на Київщині працівника хімзаводу, який коригував ворожі удари

Співробітники Служби безпеки України затримали на Київщині ще одного російського агента - 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні удари ворога.

"Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією української спецслужби, щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА.

"Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на "відсторонені" теми", - уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора – зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого "прильоту" на Київщині.

Також Служба безпеки вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими "звітними" матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.