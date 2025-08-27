Інтерфакс-Україна
10:46 27.08.2025

Росіяни влучили у ферму на Херсонщині, загинуло дві людини

Двоє працівників ферми у селищі Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області загинули внаслідок російського обстрілу в середу вранці, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці. Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Прокудін в Телеграм.

Він також повідомив про загибель ще одного жителя Бериславського району через удар російського дрона в минулу суботу.

"23 серпня окупаційні війська атакували з БпЛА 78-річного чоловіка на околиці міста Берислав. Він дістав смертельні поранення. Мої співчуття рідним вбитого", - написав голова обладміністрації.

За його словами, минулої доби окупанти обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області, через що 11 людей дістали поранення. Також пошкоджені три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків, приватні автомобілі.

Теги: #херсонська_область #ферма #влучання

