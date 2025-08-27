Жительку Козачої Лопані поранено через удар російського дрону - МВА

Жителька Козачої Лопані Дергачівської громади Харківської області отримала поранення внаслідок атаки ворожого дрона близько 13:00, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"68-річна громадянка перебувала на власному подвір'ї у той момент, коли в її сарай поцілив російський безпілотник. У результаті жінка отримала контузію, струс головного мозку, численні садна обличчя, термічні опіки обох передплічь 1-го ступеню. Медики "швидкої" госпіталізували жінку до однієї з харківських лікарень, загрози її життю немає", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

