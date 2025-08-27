Інтерфакс-Україна
Події
00:11 27.08.2025

Жительку Козачої Лопані поранено через удар російського дрону - МВА

1 хв читати

Жителька Козачої Лопані Дергачівської громади Харківської області отримала поранення внаслідок атаки ворожого дрона близько 13:00, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"68-річна громадянка перебувала на власному подвір'ї у той момент, коли в її сарай поцілив російський безпілотник. У результаті жінка отримала контузію, струс головного мозку, численні садна обличчя, термічні опіки обох передплічь 1-го ступеню. Медики "швидкої" госпіталізували жінку до однієї з харківських лікарень, загрози її життю немає", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Джерело:  https://t.me/zadorenko_v/14457

Теги: #атака #постражала #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 25.08.2025
За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

01:08 25.08.2025
Масована атака РФ на Сумщину триває майже добу, зафіксовані влучання в Сумській і Роменській громадах

Масована атака РФ на Сумщину триває майже добу, зафіксовані влучання в Сумській і Роменській громадах

23:02 24.08.2025
Через ракетний удар РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – ОВА

Через ракетний удар РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – ОВА

18:22 24.08.2025
Куп’янськ зазнав артобстрілу, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

Куп’янськ зазнав артобстрілу, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

10:11 24.08.2025
Порт Усть-Луга в РФ під атакою дронів – ЦПД

Порт Усть-Луга в РФ під атакою дронів – ЦПД

23:38 16.08.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Харківській області – прокуратура

Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Харківській області – прокуратура

22:14 11.08.2025
У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

03:23 09.08.2025
Балаклійська громада зазнала атаки дронами: влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю

Балаклійська громада зазнала атаки дронами: влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю

02:32 09.08.2025
Внаслідок обстрілу БПЛА по Чугуєву відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку

Внаслідок обстрілу БПЛА по Чугуєву відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку

07:45 05.08.2025
РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Першими, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

ОСТАННЄ

Кабмін ліквідував селище Лучки Сумської області у звʼязку із включенням території до складу міста Ромни

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

Кабмін погодив експериментальний проєкт по запровадженню в школах програм профільної середньої освіти за академспрямуванням

Кабмін схвалив включення до реєстру ще 6 індустріальних парків - Свириденко

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

Кабмін затвердив порядок ведення Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино

Кабмін ліквідував Коордраду з популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Кабмін затвердив порядок конкурсного відбору для надання фінпідтримки науковим фаховим виданням

Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА