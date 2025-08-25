Інтерфакс-Україна
Події
23:01 25.08.2025

Шмигаль і прем'єр Норвегії відвідали підприємство з виробництва дронів

1 хв читати

Міністр оборони Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере відвідали одне з оборонних підприємств України, яке виробляє дрони.

"Разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відвідали одне з оборонних підприємств України, що виробляє дрони. Показали новітні зразки українського озброєння та обговорили спроможності українського ОПК", - написав Шмигаль в Facebook.

Глава українського Міноборони наголосив, що Норвегія є важливим партнером України й допомагає в постачанні систем ППО Patriot, тренуванні й навчанні військових та інших сферах.

Також, за його словами, Норвегія планує виділити $8,5 млрд на підтримку України у 2026 році, більшість коштів піде на військове обладнання для Сил оборони України. Подякував за цю ініціативу особисто.

"Закликав Норвегію надалі інвестувати в український ОПК, який стрімко розвивається. Це вагомий внесок у стабільність і безпеку в Європі". – підсумував Шмигаль.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=743310781830931&rdid=9xu2r1GlDfYY22Z4

Теги: #дрони #шмигаль #норвегія

