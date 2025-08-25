Бензину немає і не буде – на День Незалежності України російським телеглядачам показали правду про "сво"

Увечері 24 серпня у День Незалежності України на російському телебаченні було продемонстровано відеоролик про справжні втрати армії РФ у війні проти України та інші "здобутки" так званої сво, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Головному управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними джерел, місцевим кіберпартизанам вдалося "хакнути" російського провайдера "№3" і вивести на телеекрани росіян "несанкціоноване" відео про реальні результати війни Росії проти України відразу на 116 телеканалах.

Крім того, кіберактивістам вдалося заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію "партизанського" відео.

"В результаті щонайменше 50 тисяч абонентів з Москви та інших регіонів РФ понад три години поспіль споглядали вибухи російських НПЗ та безкраї краєвиди поховань російських солдатів у вечірній прайм-тайм на власних телеекранах", - зазначив співрозмовник агентства.

"А для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція ролику додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах", - додав він.