З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

З тимчасово окупованої території Херсонщини у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути молоду пару з немовлям, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На підконтрольну Україні територію вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини молоду пару з немовлям. Це – дев’ятимісячна дівчинка, яка народилася в окупації. Молоді батьки намагалися поєднувати навчання з підробітками, але їх життя перетворилося на виживання – без світла, води і безпеки", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Прокудін зазначив, після народження дитини батьки ухвалили рішення вирватися з окупації, разом із ними виїхав і вісімнадцятирічний брат.

Наразі сім'я перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.

Очільник ОВА подякував за за сприяння ГС "Українська мережа за права дитини" та волонтерської ініціативи "Humanity".