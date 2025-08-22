Інтерфакс-Україна
Події
11:15 22.08.2025

З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

1 хв читати
З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

З тимчасово окупованої території Херсонщини у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути молоду пару з немовлям, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На підконтрольну Україні територію вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини молоду пару з немовлям. Це – дев’ятимісячна дівчинка, яка народилася в окупації. Молоді батьки намагалися поєднувати навчання з підробітками, але їх життя перетворилося на виживання – без світла, води і безпеки", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Прокудін зазначив, після народження дитини батьки ухвалили рішення вирватися з окупації, разом із ними виїхав і вісімнадцятирічний брат.

Наразі сім'я перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.

Очільник ОВА подякував за за сприяння ГС "Українська мережа за права дитини" та волонтерської ініціативи "Humanity".

Теги: #тот #прокудін #херсонщина #bring_kids_back_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 22.08.2025
Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

15:19 20.08.2025
Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

17:32 18.08.2025
Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих територій – Єрмак

Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих територій – Єрмак

00:04 16.08.2025
Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

10:38 15.08.2025
Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл - ОВА

Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл - ОВА

10:07 14.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще одного підлітка

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще одного підлітка

08:36 13.08.2025
Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

18:49 12.08.2025
На підконтрольну Україні територію повернули маму з чотирма дітьми - Єрмак

На підконтрольну Україні територію повернули маму з чотирма дітьми - Єрмак

15:44 11.08.2025
З ТОТ Херсонщини вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку - ОВА

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку - ОВА

10:28 09.08.2025
В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

Морський дрон ГУР знищив п’ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійска

Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Київський фунікулер опівдні відновить роботу після ремонту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА