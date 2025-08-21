Інтерфакс-Україна
10:25 21.08.2025

Зеленський попросив Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа переконати керівництво Угорщини в тому, щоб воно не блокувало вступ України до ЄС, і той пообіцяв, що його команда працюватиме над цим.

"Я попросив президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Президент наголосив, що абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз, це суверенне право, і США будуть підтримувати.

"Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта", - додав він.

Як повідомлялося, Трамп зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану в понеділок після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб з’ясувати, чому він блокує переговори про вступ України до Євросоюзу.

Теги: #угорщина #трамп #зеленський

