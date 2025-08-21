Інтерфакс-Україна
Події
01:20 21.08.2025

Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28064

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

