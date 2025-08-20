Окупанти вночі атакували Охтирку, постраждали 14 жителів, з них троє дітей

Фото: ДСНС

14 людей постраждали внаслідок масованої атаки міста Охтирка Сумської області російськими окупантами в ніч на середу, з них три дитини.

"За медичною допомогою звернулось 14 людей, серед яких родина з трьома дітьми - 5-місячним, 4-річним та 6-річним хлопчиками. Пошкоджено чи знищено щонайменше 13 будинків", - повідомляється на сторінці Сумської обласної прокуратури у Facebook.

Як повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з-під завалів надзвичайники врятували жінку, яку передали медикам "швидкої допомоги".

"Влучання були зафіксовані одразу на декількох локаціях. Пошкоджені приватні домоволодіння, нежитлові будівлі та автомобілі громадян. Виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, окупанти атакували 15 безпілотниками приватний сектор Охтирки з 00:05 до 00:18 20 серпня. проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодекса України).