Кабмін збільшив кількість членів наглядової ради "Енергоатому" з п’яти до семи осіб

Кабінет міністрів вніс зміни до статуту НАЕК "Енергоатом", зокрема, збільшивши кількість членів її наглядової ради з п’яти до семи осіб, чотири з яких мають бути незалежними.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну №983 від 15 серпня 2025 року, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Згідно з п. 74 зміненого статуту "Енергоатому", наглядова рада складається із семи членів, більшість з яких, а саме чотири, мають бути незалежними, ще три члени мають представляти державу.

Відповідно до повідомлення компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, змінами доповнено повноваження загальних зборів акціонерів, а частину їхніх повноважень передано наглядовій раді.

Таким чином, з компетенції загальних зборів акціонерів серед іншого виключено прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади голови та членів правління відповідно до пропозицій наглядової ради. Згідно з п.12 зміненого статуту, обрання та припинення повноважень голови і членів правління є виключною компетенцією НР. Як і затвердження положення про правління, розгляд звіту правління та прийняття рішення за його результатами, затвердження фінансового плану товариства, а також його інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років) та стратегічного плану розвитку.

Натомість до повноважень загальних зборів акціонерів було включено, зокрема, подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо окремих фінансових показників, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, затвердження листа очікувань власника на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою товариства, затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів до грудня 2025 року планує завершити формування наглядових рад державних енергокомпаній у повному складі з дотриманням принципу більшості незалежних членів та хоче призначення керівників таких компаній на конкурсній основі. Про це йдеться в проєкті Програми дій уряду, оприлюдненій 18 серпня.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України на початку липня зазначив необхідність подальшого зміцнення корпоративного управління держпідприємствами в Україні, зокрема, негайного призначення глави ТОВ "Оператор газотранспортної системи" та завершення формування наглядової ради НАЕК "Енергоатом", що передбачає розширення її складу до семи членів.

У наглядову раду "Енергоатома" наразі входять її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.