ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

Єврокомісія (ЄК) не має у своєму розпорядженні достатньої інформації про атаку на трубопровід "Дружба", яким отримують нафту Угорщина і Словаччина, але не бачать у цьому ризику для енергопостачання ЄС, заявила офіційна представниця ЄК Ева Хрнчірова (Eva Hrnčířová).

"У нас немає ясної інформації, хто атакував цей інтерконектор. Тим не менш, ми звертаємо особливу увагу на підтримання енергетичної безпеки. Ми перебуваємо в контакті з угорською та словацькою владою", - сказала речниця у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

"І що важливо: це призупинення не має наслідків для безпеки енергетичного постачання, а вона завжди була пріоритетом для Європейської комісії", - додала представниця ЄК.

Командувач українськими силами безпілотних систем Роберт Бровді напередодні заявив, що удар по нафтоперекачувальній станції "Микільське" (Тамбовська область, РФ) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російську нафту постачають через Україну в Словаччину та Угорщину, на невизначений термін.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в нібито "атаці на енергетичну безпеку" Угорщини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь колезі нагадав, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ, попри тривалі застереження, що остання не є надійним партнером.