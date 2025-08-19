Інтерфакс-Україна
Події
18:36 19.08.2025

В Іспанії вирують лісові пожежі, траси та залізниці частково перекриті

2 хв читати

 Великі лісові пожежі поширюються в північній і західній частинах Іспанії, через них обмежено залізничне й автомобільне сполучення в низці регіонів, повідомляють у вівторок західні ЗМІ.

"Пожежі поширюються в регіонах Естремадура, Галісія, Кастилія-Леон. Влада призупинила залізничне сполучення і перекрила доступ до автомобільних доріг у цих районах, а також ділянку популярної паломницької стежки Каміно-де-Сантьяго довжиною 50 км", - інформує одне з них.

За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, з понеділка вигоріло близько 38 тис. га рослинності. За весь 2024 рік в Іспанії від пожеж постраждало 42 тис. га лісів. За 2025 рік згоріла площа досягла 380 тис. га, що більш ніж у чотири рази перевищує середній показник за 2006-2024 роки.

Раніше у вівторок повідомлялося, що жертвами пожеж, що вирують нині, стали щонайменше четверо людей. Понад 30 тис. жителів евакуювали.

Національне метеорологічне агентство інформує, що найближчими днями аномальна спека, як очікується, зміниться зниженням температури і підвищенням вологості. Несприятливі погодні умови можуть зберегтися лише на півдні країни, зокрема в регіоні Естремадура.

Згідно з останніми даними влади Кастилії-Леона, ситуація перебуває під контролем, пожежникам вдається стабілізувати ситуацію.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав місця пожеж в Естремадурі і заявив, що уряд оголосить постраждалі райони зонами надзвичайної ситуації, що означає, що їм буде спрямована додаткова допомога на відновлення.

Він також сказав, що наступного місяця запропонує план зі зміни державної політики щодо надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі зміною клімату.

 

Теги: #іспанія #пожежі

