Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що основною гарантією безпеки є "українська армія чисельністю в кількасот тисяч вояків, добре оснащена найсучаснішими системами оборони", сказав він під час інтерв'ю телеканалу TF1 по підсумкам саміту в Вашингтоні.

Щодо гарантій безпеки, Франція та Велика Британія скличуть засідання Коаліції охочих, але ці гарантії не матимуть форми зобов'язання з боку України через опір Сполучених Штатів Америки.

За словами Еммануеля Макрона, якщо "Росія візьме на себе відповідальність за повернення до кордонів Європи після укладення мирної угоди", Франція "відреагує".

Він додав, що партнери України вирішили організувати серію зустрічей: спочатку двосторонню зустріч між двома президентами, потім тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і, нарешті, багатосторонню зустріч за участю європейців. Така зустріч може відбутися в Європі, можливо, в Женеві, Швейцарія.

Раніше повідомлялось, що Макрон заявив, що представники європейських країн також мають взяти участь у перемовинах України, США і РФ щодо завершення війни, оскільки мова йде про безпеку всієї Європи.