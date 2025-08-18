Шмигаль на питання про "Фламінго": українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом
Міністр оборони Денис Шмигаль заявляє, що потужна українська далекобійна зброя є, але не надав деталей щодо інформації про крилату ракету "Фламінго".
"Українська дуже потужна далекобійна зброя потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент", - сказав Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок.
Так прем’єр непрямо відповів на запитання щодо інформації про наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву "Фламінго".
Раніше у медіа з’явилася інформація про початок серійного виробництва та взагалі наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву "Фламінго". Зазначалося, що "Фламінго" - це FP-5 від Milanion Group , яка за дальністю польоту та розміру бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk, а головне, вона призначена для масового виробництва.