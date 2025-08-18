Шмигаль на питання про "Фламінго": українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони Денис Шмигаль заявляє, що потужна українська далекобійна зброя є, але не надав деталей щодо інформації про крилату ракету "Фламінго".

"Українська дуже потужна далекобійна зброя потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент", - сказав Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок.

Так прем’єр непрямо відповів на запитання щодо інформації про наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву "Фламінго".

Раніше у медіа з’явилася інформація про початок серійного виробництва та взагалі наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву "Фламінго". Зазначалося, що "Фламінго" - це FP-5 від Milanion Group , яка за дальністю польоту та розміру бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk, а головне, вона призначена для масового виробництва.