05:42 18.08.2025

Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

Внаслідок удару російського БпЛА по Індустріальному району Харкова постраждали 25-річний чоловік та 79-річна жінка.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, у житловій багатоповерхівці через влучання БпЛА обвалилися перекриття.

"Внаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі

