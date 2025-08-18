Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

Внаслідок удару російського БпЛА по Індустріальному району Харкова постраждали 25-річний чоловік та 79-річна жінка.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, у житловій багатоповерхівці через влучання БпЛА обвалилися перекриття.

"Внаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі

Джерело: https://t.me/synegubov/16576

https://t.me/ihor_terekhov/2977