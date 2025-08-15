Міністр оборони США Хегсет також вирушив на Аляску

Міністр оборони США Піт Хегсет буде присутній на базі Ельмендорф-Річардсон, Аляска, на якій заплановано проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Як повідомляється на сайті Міноборони, поїздка запланована у графіку Хегсета.

Також зазначається, що на базі буде присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Хегсет та Кейн не вказані у списку членів американської делегації, оприлюдненому раніше.