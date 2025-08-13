Стефанчук і Кідава-Блонська підтвердили одностайність парламентів щодо принципу "нічого про Україну без України"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська підтвердили одностайність парламентів України та Польщі щодо принципу "нічого про Україну без України".

"Провів телефонну розмову з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською… Високо ціную її чітку позицію: жодних рішень щодо України — без України. У цьому питанні позиція наших парламентів є одностайною", - написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

Він наголосив, що будь-які домовленості, ухвалені без участі України, лише заохотять Росію до нових спроб загарбання чужих територій.

"Закликав не зменшувати обсягів військової та фінансової допомоги до ухвалення рішень, які відповідають інтересам України, і продовжувати санкційний тиск на агресора", - зазначив спікер українського парламенту.

Стефанчук також додав, що домовився з колегою активно співпрацювати на рівні парламентської дипломатії для досягнення справедливого та стійкого миру в Україні та Європі.