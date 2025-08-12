Інтерфакс-Україна
16:39 12.08.2025

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Перемовини президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна можуть бути важливими для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без участі України вони прийняти не можуть, заявив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів...і Путіна безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть", - сказав Зеленський у вівторок на форумі "Молодь тут".

Президент додав, що буде зустріч на рівні лідерів буде, однак дата невідома.

