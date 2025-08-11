Міжнародна співпраця має вирішальне значення для посилення санкцій проти агресора й підготовки України до CBAM - CMO "Метінвесту"

Фото: https://metinvestholding.com/

Міжнародна співпраця має вирішальне значення для посилення санкцій проти агресора й підготовки України до CBAM - механізмe транскордонного вуглецевого коригування.

Таку думку директор з маркетингу (CMO, Chief Marketing Officer) групи "Метінвест" Володимир Жуков висловив під час Українсько-японського форуму сприяння економічній відбудові України у Токіо.

За його словами, після втрати підприємств у Маріуполі "Метінвест" продовжує працювати, але з меншими обсягами виробництва. Зараз близько 70% доходу бізнесу компанія генерує від експорту продукції, а 30% - за рахунок внутрішнього ринку. Споживання сталі поступово відновлюється в тому числі завдяки інфраструктурним проєктам, в яких "Метінвест" має сильну експертизу та є постачальником сталі.

Він додав, що проти 2021 року компанія значно скоротила інвестиції, зосередившись на підтримці поточної діяльності та реалізуючи невеликі інвестпроєкти у сфері генерації енергії та виробництва.

"Проте наша стратегія не змінилася - бути виробником і постачальником високоякісної залізорудної сировини та сталі з низькими викидами. Адже нові технології виробництва низьковуглецевої сталі потребують саме такої руди, а Україна тут має перевагу завдяки значним запасам і потенціалу для їх видобутку та збагачення", - сказав Жуков.

Він зауважив, що для відновлення продуктової лінійки, якої бракує після втрати маріупольських комбінатів, компанії знадобляться додаткові сталеплавильні та прокатні потужності.

"Реалізація цих планів значною мірою залежатиме від того, наскільки успішно нам вдасться зберегти нинішні обсяги виробництва", - констатував директор з маркетингу "Метінвесту".

Серед викликів для такої експортоорієнтованої компанії, як "Метінвест", він виділив численні обмежувальні заходи, які впроваджуються у світі, зокрема, в Європі, для підтримки місцевих виробників.

"Введено CBAM, який набуде повної чинності з 1 січня 2026 року. Ми маємо бути готовими, щоб уникнути його негативних наслідків. У цьому контексті міжнародна співпраця та участь глобальної спільноти, яка працює над цим питанням, є надзвичайно важливими", - пояснив Жуков.

Топ-менеджер уточнив, що для того, аби Україна могла отримати максимальну цінність від запасів руди через виробництво продукції з високою доданою вартістю, потрібна міжнародна співпраця у сфері інвестування та фінансування, а також підтримка у зупиненні агресора.

"Хоча проти росії діють економічні санкції, на жаль, існують винятки, які дають змогу продавати сталь до Євросоюзу. Доходи від цього надходять до бюджету агресора та фінансують війну. Саме тут міжнародна спільнота має відіграти головну роль", - вважає директор по маркетингу.

СМО також поділився досвідом компанії із залучення фінансування під час війни. За його словами, визначальним чинником є вартість фінансування, яка залишається високою через країновий ризик і, відповідно, підвищені відсоткові ставки. Міжнародна співпраця допомагає знаходити рішення та інструменти для забезпечення доступніших кредитних ставок.

"Цього року ми залучили фінансування для одного з проєктів, який реалізуємо спільно з фінським постачальником обладнання. Кошти отримані через фінське експортно-кредитне агентство. Це чудовий приклад міжнародної співпраці, який має значний потенціал для масштабування", - поінформував Жуков.

Водночас міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив, що одним із інструментів зменшення країнового ризику є страхування воєнних загроз. У парламенті вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає створення агентства, що компенсуватиме витрати на таке страхування через глобальних перестраховиків для компаній, які працюють в Україні.

"Перше - це велика програма страхування воєнних ризиків. Друге - доступне кредитування, де держава компенсує частину відсоткової ставки. Ми працюємо з міжнародними партнерами, щоб розширити цей механізм і охопити якомога більше галузей. Третій напрям - підтримка регіонів, розташованих ближче до лінії фронту. Тут важливо надати початковий капітал у формі інвестицій, створювати фонди для зменшення інвестиційних ризиків або надавати гранти компаніям. Це допоможе відновити їхню базу активів, залучити додаткові кредити та запустити новий етап зростання", - резюмував Соболєв.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".