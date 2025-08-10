Інтерфакс-Україна
10:29 10.08.2025

Ворог ударив по обласній адміністрації в центрі Сум

Російський безпілотник в неділю вранці вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в Сумах, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Ворог продовжує атакувати будівлю Сумської ОДА. Сьогодні вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум. На щастя, ніхто не постраждав", - написав він в телеграмі.

Григоров зазначив, що ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей.

"Закликаю мешканців та гостей Сумщини під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та об’єктами критичної інфраструктури", – зазначив він.

За його словами, попри обстріли, Сумська військова адміністрація злагоджено продовжує працювати.

Теги: #сумська_ова #бпла_рф

