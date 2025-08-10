РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

Російські війська атакували залізничну станцію у Синельниковому Дніпропетровської області, через що рух поїздів тимчасово призупинили, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область", - написав він у Facebook.

За його словами, всіх чергових працівників завчасно відведено, обійшлося без жертв.

"Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення. Наше літо таке", - зазначив він.

Тим часом, АТ "Укрзалізниця" повідомила про скасування низки потягів через бойові дії. Зокрема, відбулася зміна маршрутів курсування через станцію Синельникове-1.

Так, тимчасово скасовуються поїзди:

6107 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

6272 Синельникове-1 - Самійлівка

6277 Самійлівка - Дніпро-Головний

6583 Синельникове-1 - Запоріжжя-2

6185 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

6104 Синельникове-1 - Чаплине

6148 Чаплине -Демурине

6143 Демурине - Чаплине

6141 Чаплине - Дніпро-Головний

7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

6533/6534 Запоріжжя-2 - Синельникове-1

6548/6547 Синельникове-1 - Запоріжжя-2

6109 Демируне - Дніпро-Головний

6110 Дніпро-Головний – Чаплине

7401 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

У компанії наголосили, що поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське - Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське - Синельникове-1).