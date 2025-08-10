РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів
Російські війська атакували залізничну станцію у Синельниковому Дніпропетровської області, через що рух поїздів тимчасово призупинили, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
"Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область", - написав він у Facebook.
За його словами, всіх чергових працівників завчасно відведено, обійшлося без жертв.
"Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення. Наше літо таке", - зазначив він.
Тим часом, АТ "Укрзалізниця" повідомила про скасування низки потягів через бойові дії. Зокрема, відбулася зміна маршрутів курсування через станцію Синельникове-1.
Так, тимчасово скасовуються поїзди:
6107 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
6272 Синельникове-1 - Самійлівка
6277 Самійлівка - Дніпро-Головний
6583 Синельникове-1 - Запоріжжя-2
6185 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
6104 Синельникове-1 - Чаплине
6148 Чаплине -Демурине
6143 Демурине - Чаплине
6141 Чаплине - Дніпро-Головний
7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
6533/6534 Запоріжжя-2 - Синельникове-1
6548/6547 Синельникове-1 - Запоріжжя-2
6109 Демируне - Дніпро-Головний
6110 Дніпро-Головний – Чаплине
7401 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
У компанії наголосили, що поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське - Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське - Синельникове-1).