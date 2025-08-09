Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, Російський FPV-дрон влучив у автомобіль, який рухався територією Біленьківської громади. Автівка загорілася, внаслідок чого загинули двоє людей, які перебували всередині.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський FPV-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули", — зазначив Іван Федоров.