Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

Україна узгоджує свої позиції з європейськими партнерами щодо завершення війни в України та планує низку зустрічей для того, щоб позиції Європи були захищені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам. Також усіх обʼєднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в четвер.

"І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - додав голова держави.