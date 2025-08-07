Інтерфакс-Україна
Події
20:13 07.08.2025

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

20:13 07.08.2025
Україна узгоджує свої позиції з європейськими партнерами щодо завершення війни в України та планує низку зустрічей для того, щоб позиції Європи були захищені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам. Також усіх обʼєднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в четвер.

"І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - додав голова держави.

 

