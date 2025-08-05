Інтерфакс-Україна
Події
13:25 05.08.2025

В Лозовій 2 загиблих після нічного обстрілу – обладміністрація

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В Лозовій 2 загиблих після нічного обстрілу – обладміністрація

Начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов та голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський повідомили про двох загиблих та десятьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу міста Лозова Харківської області в ніч на вівторок.

"На жаль, 2 людей загинули. 10 людей постраждали, серед них – 2 дітей. Усі отримали кваліфіковану медичну допомогу. Пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, зокрема, вокзал, депо, а також житлові будинки, енергетичний обʼєкт", - написав Синєгубов в Телеграм у вівторок.

За його словами, це була наймасовіша атака на місто з початку війни, під час якої армія РФ застосувала, попередньо, 34 ударні безпілотники.

"На місці події створено відповідні штаби, працюємо разом із міською владою, "Укрзалізницею". Пріоритет — розбір завалів та перевірка наявності постраждалих під уламками. По завершенню першочергових оперативних робіт планується відновлення руху потягів", - написав Синєгубов.

Зеленський уточнив, що місто зазнало масованого обстрілу З 2:45 до 4:40 ранку, при чому останні дрони окупанти спрямовували, коли на місцях прильотів вже працювали екстрені служби.

"На жаль, не обійшлося без жертв. Загинув 55-річний черговий механік одного з залізничних підрозділів, ще в однієї жінки не витримало серце — щирі співчуття рідним та близьким", - написав він в Телеграм.

За словами голови громади, поранень різного ступеня та гострої реакції на стрес зазнали десятеро людей, серед них — 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.

"Пошкоджено залізничну інфраструктуру. Вибиті вікна в сусідніх будинках та дитячому садочку", - написав Зеленський.

Раніше Синєгубов повідомляв про загибель лише 55-річного чоловіка.

Теги: #синєгубов #обстріл #лозова

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