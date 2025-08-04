Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

У Краматорську з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї жертви та фрагменти людського тіла, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Кількість загиблих зросла до 7 людей внаслідок ворожого удару по середмістю Краматорська 31 липня… Протягом 4 серпня розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло 1 особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про шістьох загиблих та 11 поранених.