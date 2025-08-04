Інтерфакс-Україна
Події
20:59 04.08.2025

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

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Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

У Краматорську з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї жертви та фрагменти людського тіла, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Кількість загиблих зросла до 7 людей внаслідок ворожого удару по середмістю Краматорська 31 липня… Протягом 4 серпня розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло 1 особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про шістьох загиблих та 11 поранених.

 

Теги: #краматорськ #жертви

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