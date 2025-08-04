Трамп обіцяє "суттєво" підвищити мита для Індії через російську нафту

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв "суттєво" підвищити мита для Індії через торгівлю нафтопродуктами, отриманими з російської нафти.

"Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мито, яке Індія сплачує США. Дякую за увагу до цього питання!!! Президент Д. Трамп", - дописав він у соцмережі Truth Social ц понеділок.