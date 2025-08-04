Перший у світі батальйон безпілотних наземних комплексів сформували в полку К-2

20 окремий полк безпілотних систем К-2 оголосив про запуск батальйону безпілотних наземних комплексів (НРК) у складі полку, повідомили у пресслужбі частини.

Це перший у світовій історії випадок, коли в армії країни створюється батальйон роботів.

К-2 разом із Новою поштою оголошують збір коштів, який називається "Робот на прокачку", щоб новоспечений батальйон якомога швидше виріс у засобах та інфраструктурі та почав виконувати бойові завдання. Ціль — 20 мільйонів гривень. Кошти потрібні для облаштування майстерні, модернізації роботів, обшивки захистом евакуаційних причепів, облаштування робочих місць екіпажів, оплати супутникового звʼязку, облаштування місця постійної дислокації батальйону, обладнання лафетів для перевезення НРК лебідками. Також необхідна модернізація інших дронів (FPV, Вампіри), які забезпечуватимуть розвідку та прикриття операторам наземних комплексів.

Командир полку К-2 підполковник Кирило Верес закликав підтримати збір та оголосив про набір у новий батальйон.