Інтерфакс-Україна
Події
13:31 02.08.2025

Шмигаль підписав наказ про запуск системи управління постачанням DOT-Chain

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Шмигаль підписав наказ про запуск системи управління постачанням DOT-Chain

Міністерство оборони України запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію, відповідний наказ після успішного завершення етапу експериментального впровадження підписав глава відомства Денис Шмигаль.

"DOT-Chain автоматизує процеси постачання та послуг для Збройних Сил України – від речового майна й продовольства до безпілотних систем та засобів РЕБ. Система забезпечує стандартизацію, оперативність та достовірність даних у сфері забезпечення армії", - написав міністр у телеграм у суботу.

Шмигаль зазначив, що у межах системи вже працює новий функціонал DOT-Chain Defence, який дозволяє воїнам самим обирати потрібні дрони. "Водночас Агенція оборонних закупівель бере на себе всю бюрократію та організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ", - пояснив він.

Шмигаль вважає DOT-Chain ще одним кроком до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам союзників України.

Теги: #наказ #dot_chain

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