Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

Готується новий законопроєкт, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради за підсумками зустрічі з людьми, які були звільнені з російського полону.

"Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються. Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів.

"Сподіваюсь, що все це вдасться, все це ми реалізуємо", - наголосив президент.