Рютте привітав рішення Німеччини про надання Україні двох додаткових систем Patriot

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав про надання Києву двох додаткових систем Patriot, зазначивши, що це допоможе Україні захистити своє небо.

"Я вітаю рішення Німеччини про надання Україні двох додаткових систем Patriot. Це чудова новина, і я вітаю лідерство Німеччини! Це допоможе Україні захистити своє небо, захистити свій народ і стримати російську агресію", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялося раніше в цей день, на першому етапі Німеччина надасть додаткові пускові установки Patriot; далі протягом найближчих двох-трьох місяців Берлін передасть ще частину систем, щоб посилити протиповітряну оборону України додатковими батареями Patriot.

Як повідомляє Міністерство оборони Німеччини, завдяки спільним зусиллям партнерів ці системи, які в коротко- та середньостроковій перспективі зазнають ремонту, будуть підготовлені до використання в Україні та передані в робочому стані. З Міністерством оборони США домовлено, що Німеччина в обмін на це першою отримає новітні системи Patriot, вироблені в прискореному режимі. Фінансування здійснюватиметься Німеччиною.