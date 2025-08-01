Інтерфакс-Україна
Події
00:01 01.08.2025

Комітет Сенату США підтримав виділення $1 млрд для України у проєкті оборонного бюджету - ЗМІ

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Комітет Сенату США з питань асигнувань у четвер схвалив законопроєкт про військові витрати, який передбачає близько 1 млрд доларів на підтримку України, попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа у своєму бюджетному запиті просила виключити це фінансування.

"Загалом комітет погодився на виділення Міністерству оборони США 852 млрд доларів на фінансовий рік, що завершується 30 вересня 2026 року. Це на 21,7 млрд доларів (2,6%) більше, ніж запитувала адміністрація президента", йдеться в повідомленні видання Reuters.

Законопроєкт був підтриманий переважною більшістю членів комітету — 26 голосами "за" при трьох "проти" — і буде переданий на розгляд повного складу Сенату. Підтримку документу висловили як демократи, так і республіканці, включаючи прихильників Трампа.

"Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів", — заявив журналістам сенатор Кріс Кунс, голова підкомітету з питань оборонних витрат, перед початком засідання комітету.

Зокрема, передбачається виділення 800 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 млн доларів на Ініціативу безпеки країн Балтії, значна частина яких також буде спрямована на підтримку України.

"Припинення взаємодії з Україною підірве зусилля наших військових з підготовки до сучасного поля бою", — зазначив сенатор Мітч Макконнелл, голова підкомітету з питань оборони в комітеті.

Законопроєкт має пройти голосування в Сенаті та бути узгодженим із версією Палати представників, яка відповідає запиту адміністрації Трампа — 831,5 млрд доларів без фінансування для України. Після цього документ буде переданий президенту для підписання або накладення вето.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/us-senate-committee-backs-1-billion-ukraine-pentagon-spending-bill-2025-07-31/

Теги: #підтримка #оборона #сша

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