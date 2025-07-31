09:50 31.07.2025
Двоє цивільних зазнали поранень внаслідок ударів ФАБами по Запорізькому району
Двоє цивільних – 17-річний хлопець та 64-річна жінка - зазнали поранень через ворожу атаку на Запорізький район, за попередніми даними, окупанти завдали чотири удари ФАБами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"17-річний хлопець та 64-річна жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни завдали 4 удари, попередньо ФАБами. У селі Веселянка постраждали 17-річний хлопець та 64-річна жінка. Зруйнований приватний будинок", - написав він у телеграмі.
За його даними, у селищі Малокатеринівка понівечені дачні будинки, сталося займання. Рятувальники вогонь уже приборкали.