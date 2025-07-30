Проєкт постанови про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради зареєстровано у парламенті - Юрчишин

Проєкт постанови про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань Верховної Ради зареєстровано в парламенті, повідомив його ініціатор голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Постанова про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради – зареєстрована. Номер 13571. Тепер чекаємо на розгляд в залі й перехід до нормального режиму: є засідання – є трансляція на ТК "Рада", - написав Юрчишин у телеграм у середу.

Він нагадав, що засідання Верховної Ради не транслюють в режимі онлайн через воєнний стан і дають в записі на телеканалі "Рада" та на YouTube-каналі не раніше ніж через годину після завершення засідання.

За словами Юрчишина, під проєктом постанови поставили підписи 34 народних депутатів із різних фракцій.

Він також нагадав про свій законопроєкт №11321 про онлайн-трансляції засідань комітетів, який вже пів року чекає на президентський підпис.