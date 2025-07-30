Під час гасіння масштабної пожежі на складах у передмісті Харкова постраждали двоє вогнеборців – ОВА

Фото: Харківська ОВА

Через ворожий удар на складах цивільного підприємства у Васищеві виникла пожежа, що охопила близько 20 тис кв. м., під час гасіння постраждали два рятувальникі, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Співробітники ДСНС локалізували пожежу. Це легкозаймисті конструкції, всередині – товари виключно цивільного призначення, зокрема продукти харчування. Тому вогонь досить стрімко поширювався. Під час гасіння постраждали 2 співробітники ДСНС: в одного — отруєння чадним газом і тепловий удар, інший отримав опіки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, на місці працює більше 100 вогнеборців, біля 50 одиниць техніки, а також пожежний потяг.