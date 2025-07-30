Інтерфакс-Україна
Події
16:11 30.07.2025

Під час гасіння масштабної пожежі на складах у передмісті Харкова постраждали двоє вогнеборців – ОВА

1 хв читати
Під час гасіння масштабної пожежі на складах у передмісті Харкова постраждали двоє вогнеборців – ОВА
Фото: Харківська ОВА

Через ворожий удар на складах цивільного підприємства у Васищеві виникла пожежа, що охопила близько 20 тис кв. м., під час гасіння постраждали два рятувальникі, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Співробітники ДСНС локалізували пожежу. Це легкозаймисті конструкції, всередині – товари виключно цивільного призначення, зокрема продукти харчування. Тому вогонь досить стрімко поширювався. Під час гасіння постраждали 2 співробітники ДСНС: в одного — отруєння чадним газом і тепловий удар, інший отримав опіки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, на місці працює більше 100 вогнеборців, біля 50 одиниць техніки, а також пожежний потяг.

Теги: #харківська_область #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 30.07.2025
У передмісті Харкова 4 постраждалих, одна людина загинула

У передмісті Харкова 4 постраждалих, одна людина загинула

12:54 30.07.2025
Через ворожий удар по передмістю Харкова спалахнула пожежа, постраждали три людини

Через ворожий удар по передмістю Харкова спалахнула пожежа, постраждали три людини

10:33 30.07.2025
Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

09:00 30.07.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 загиблих і 8 постраждалих за добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 загиблих і 8 постраждалих за добу

15:19 29.07.2025
Кількість постраждалих в Новоплатонівці зросла до 4, ще 5 осіб загинули

Кількість постраждалих в Новоплатонівці зросла до 4, ще 5 осіб загинули

12:31 29.07.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

11:21 29.07.2025
На Харківщині гасять 8 лісових пожеж, спричинених ворожими обстрілами

На Харківщині гасять 8 лісових пожеж, спричинених ворожими обстрілами

18:47 28.07.2025
Через удар ворожого дрону у Дергачівській громаді Харківщині загинув літній чоловік, ще одного шпиталізовано

Через удар ворожого дрону у Дергачівській громаді Харківщині загинув літній чоловік, ще одного шпиталізовано

08:52 28.07.2025
На Харківщині за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень

На Харківщині за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень

20:59 25.07.2025
У Куп'янському районі Харківщини четверо постраждалих через ворожі обстріли

У Куп'янському районі Харківщини четверо постраждалих через ворожі обстріли

ВАЖЛИВЕ

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

Генштаб ЗСУ: На всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 121 бій, найгарячіше – на покровському напрямку

Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства

Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

Трамп заявив, що 1 серпня – остаточна дата для укладення США торговельних угод з іншими країнами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА