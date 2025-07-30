На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 загиблих і 8 постраждалих за добу

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову 9 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 25-річна і 62-річна жінки та 33-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинув 65-річний чоловік, постраждали 48-річний чоловік і 74-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади загинули 5 людей, постраждали 45-річна і 85-річна жінки та 72-річний чоловік",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку та 3 автомобілі, у Куп'янському районі області - пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, підприємство і 2 нежитлові будівлі, в Ізюмському - магазин, автомобіль, 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди та гараж.