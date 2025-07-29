Інтерфакс-Україна
Події
20:39 29.07.2025

Кабмін на засіданні в середу розгляне питання дерегуляції, підтримки ветеранів і збільшенням власного виробництва - Свириденко

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Кабмін на засіданні в середу розгляне питання дерегуляції, підтримки ветеранів і збільшенням власного виробництва - Свириденко

Кабінет міністрів України на засіданні 30 липня розгляне питання дерегуляції, підтримки ветеранів і збільшенням власного виробництва, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. 

"Завтра у нас нове засідання уряду. Готуємось. Будуть теж дерегуляційні акти, будуть питання пов'язані зі збільшенням власного виробництва, питання підтримки ветеранів, і, звичайно, дуже багато питань в частині соціальної політики", - сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Теги: #кабмін #плани

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