Інтерфакс-Україна
Події
09:26 29.07.2025

В Україні зафіксовано влучання 5 ворожих БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях

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В Україні зафіксовано влучання 5 ворожих БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях
Фото: НГУ

Сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 32 безпілотники із 37, якими противник атакував Україну в ніч на вівторок, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Всього ж у ніч на 29 липня (із 21:40 28 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл., РФ, ТОТ Криму, а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.

Зафіксовано влучання п'яти БпЛА та двох ракет у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, 28 липня Сили ППО збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 311 засобів повітряного нападу з 331, які противник випустив по Україні в ніч на понеділок, зокрема, 309 ударних дронів та дві крилаті ракети Х-101. ППО змогла знешкодити одну з найвищих часток засобів повітряного нападу, випущених противником – 94%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб, з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9 %.

Перед тим в ніч на 9 червня окупанти випустили 499 засобів (479 дронів, 20 ракет), з них було 292 збито і 187 подавлено (разом 479, ефективність близько 96%).

Теги: #ппо #ракети #бпла_рф

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