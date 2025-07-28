Інтерфакс-Україна
Події
08:59 28.07.2025

Війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому: виникла пожежа, пошкоджена філармонія

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Війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому: виникла пожежа, пошкоджена філармонія

Російські війська в ніч на понеділок атакували Кропивницький ударними безпілотниками, в результаті обстрілу виникла пожежа, її ліквідовують, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кропивницький пережив ворожу дронову атаку. Відповідні служби працюють", - написав Райкович в телеграм-каналі.

Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії.

Згодом керівник ОВА повідомив, що в місті триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки. Локації обстежують відповідні служби. За попередньою інформацією - загиблі і травмовані відсутні.

Теги: #кіровоградська #пожежа #бпла

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