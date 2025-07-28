Інтерфакс-Україна
Події
08:52 28.07.2025

На Харківщині за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень

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На Харківщині за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, без постраждалих, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 КАБ; 10 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон; 1 БпЛА (тип встановлюється)", - написав Синєгубов в телеграм-каналі в поенділок.

 

Теги: #харківська_область #атака #бпла

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