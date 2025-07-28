На Харківщині за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, без постраждалих, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 КАБ; 10 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон; 1 БпЛА (тип встановлюється)", - написав Синєгубов в телеграм-каналі в поенділок.